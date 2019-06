Raid israeliano contro Damasco dopo il lancio di missili sul Golan: 10 morti fra i siriani

LEGGI ANCHE: Nuovo braccio di ferro tra Siria e Israele: secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) si contano 10 morti. Le forze di difesa israeliane hanno attaccato diversi bersagli militari in Siria in risposta a due missili lanciati dal paese sulle alture del Golan nella notte. Gli elicotteri e gli aerei delle Forze di Difesa Israeliane hanno attaccato diversi obiettivi collegati all'esercito siriano, tra cui due batterie di artiglieria, diversi avamposti di osservazione e di intelligence e un'unità di difesa aerea di tipo SA-2.LEGGI ANCHE: Siria, esplosioni a Damasco: colpiti i proiettili provenienti dai «territori occupati»

I media siriani hanno riferito che Israele ha anche colpito diversi obiettivi collegati all'Iran nell'area di al-Kiswah, a sud di Damasco. Secondo quanto riferito, questi attacchi hanno preso di mira depositi di armi e una struttura di addestramento militare. Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi attacco sul suo territorio. «Non siamo disposti a tollerare attacchi sul nostro territorio e reagiamo con grande forza contro ogni aggressione», ha detto Netanyhau.



IL BILANCIO

È di 10 morti il bilancio di raid aerei attribuiti a Israele: lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L'agenzia governativa siriana Sana attribuisce a Israele la paternità degli attacchi avvenuti stanotte. Secondo la Ondus, dei 10 uccisi, tre sono soldati governativi siriani mentre gli altri 7 sono stranieri, forse iraniani o miliziani libanesi.



L' Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), organizzazione non governativa basata in Gran Bretagna e che si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno, precisa che i raid hanno colpito località a sud di Damasco, dove sorgono base militari e depositi attribuiti all'Iran e alla milizia libanese sciita Hezbollah.





Anche lunedì scorso l'esercito israeliano aveva attaccato una posizione vicina alla cittadina di Qunaitra a seguito di un bombardamento dalla Siria. Nell'attacco israeliano è rimasto ucciso un membro delle forze governative siriane.

