Israele, parenti degli ostaggi fanno irruzione in parlamento: «Riportateli a casa». Tensioni alla Knesset

Quando troppi morti a Gaza saranno troppi? È la domanda che si pone l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, secondo il quale d'ora in poi si dovrà parlare di soluzione a due stati. «La situazione umanitaria non potrebbe essere peggiore».

E mentre la presidenza Ue annuncia che chiederà per Gaza un cessate il fuoco immediato, e Parigi auspica arrivino presto sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, i laburisti israeliani annunciano la loro prima mozione di sfiducia a Netanyahu dall' inizio delle ostilità. In Alta Galilea, intanto, risuonano anche oggi le sirene d'allarme.