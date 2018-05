Israele, monsignor Faltas: «Mai vista tanta rabbia e domani sarà peggio»

«Sono in Terra Santa da 30 anni e non ho mai visto cose del genere, mai tanta rabbia da parte dei palestinesi: si muore a Gaza, scontri sono in corso a Jenin, Ramallah, Hebron, Betlemme e in altre città della Cisgiordania. Il bilancio delle vittime si aggiorna in continuazione e domani si teme sarà peggio». A parlare così da Gerusalemme al Sir, il servizio di informazione religiosa della Cei, è padre Ibrahim Faltas direttore delle scuole francescane e responsabile per la Custodia di Terra Santa dei rapporti con Israele e palestinesi.



«Le cose sono peggiorate e il processo di pace sembra essersi arrestato - riferisce padre Faltas - La decisione del presidente Trump di trasferire l'ambasciata Usa a Gerusalemme non solo ha scatenato il risentimento palestinese ma ha anche spaccato la società israeliana. Qui in città ci sono israeliani che esultano e altri che contestano. Credo sia necessario ricordare la parole di Papa Giovanni Paolo II, quando disse che se non ci sarà pace a Gerusalemme, sarà impossibile la pace in tutto il mondo. Gerusalemme è una città unica e deve essere una città per tutti e di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA