Un'infermiera in Israele riceve per prima la quarta dose: «Sono onorata e ho fiducia»

A un anno esatto dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid in Italia e in Europa, in Israele cominciano a somministrare le quarte dosi. È una donna la prima persona ad essere vaccinata con la quarta dose. Si chiama Orna Rahminov ed è infermiera presso l'ospedale Shbea di Tel Aviv.

APPROFONDIMENTI IL COMMISSARIO Il piano di Figliuolo per fermare Omicron: «Screening a scuola... GLI STUDI Omicron, incubazione, contagiosità e le differenze con la... COVID Omicron devasta le vacanze di Natale: quasi ottomila voli cancellati...

La struttura ha avviato oggi uno studio sull'efficacia del secondo booster che sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico dell'ospedale.Israele è il primo Paese a scegliere la quarta dose, ma ha dilazionato l'avvio della campagna in attese di nuovi riscontri. «Onorata di essere stata scelta - ha detto Rahminov sul sito Facebook dell'ospedale - Ho fiducia nei vaccini».