Israele: «Hamas opera dagli ospedali di Khan Younis». Vicina l'intesa su cessate il fuoco e liberazione ostaggi

Media israeliani affermano che ci sarebbe un'intesa di base con Hamas sulla maggior parte dei termini di un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi. Il movimento islamista palestinese afferma intanto che rispetterebbe un cessate il fuoco a Gaza deciso dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, che oggi si pronuncerà sulla denuncia del Sudafrica contro Israele per genocidio nella Striscia. Media arabi parlano di 11 morti in un ultimo raid sul campo profughi di Nuseirat.