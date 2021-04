Israele, oltre 30 razzi lanciati da Gaza verso il sud del Paese

Notte di terrore in Israele, dove oltre 30 razzi sono stati lanciati da Gaza contro il sud del Paese. Almeno cinque di questi sono stati intercettati dal sistema Iron Dome mentre gli altri sono caduti in zone aperte. Al momento non si registrano vittime o danni.

Le sirene di allarme sono risuonate nelle comunità israeliane attorno alla Striscia, incluso Ashkelon, costringendo la popolazione a correre nei rifugi. Secondo Haaretz, ad assumersi la responsabilità del lancio della salva di razzi sono state la divisione Nidal al-Amoudi delle Brigate dei Martiri al-Aqsa, legata a Fatah, e le Brigate Abu Ali Mustapha, l'ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp). Entrambe - ha aggiunto il quotidiano - hanno specificato che le operazioni sono state condotte «in risposta alle recenti violenze a Gerusalemme».

La risposta israeliana non si è fatta attendere e le postazioni di Hamas sono state attaccate dall'aviazione e dai carri armati. L'esercito ha twittato: «In risposta ai razzi lanciati contro Israele durante la notte, abbiamo appena colpito obiettivi terroristici di Hamas a Gaza, tra cui: infrastrutture sotterranee e lanciarazzi. Il terrorismo punta i civili. Noi puntiamo il terrorismo».