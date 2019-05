Lanciati 430 razzi da Gaza su Israele. Moavero: «Autodifesa diritto di Israele»

«La neonata e la donna palestinese incinta che hanno perso la vita ieri non sono state uccise in attacchi israeliani ma da armi difettose di Hamas o Jihad islamica». Lo ha detto il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ai giornalisti stranieri riferendosi a quanto accaduto ieri nel nord della Striscia. «Un evento triste e tragico - ha continuato - ma non sono state uccise da armi israeliane». Conricus ha confermato l'invio al confine della 7/a brigata corazzata israeliana a cui potrebbero essere affidate «missioni offensive».



Conricus ha poi precisato che nelle ultime 24 ore da Gaza sono stati lanciati verso Israele 450 razzi e colpi di mortaio. Il sistema israeliano di difesa Iron Dome ha intercettato 150 razzi, mentre molti altri sono caduti in aree aperte. Israele - ha proseguito - ha colpito a Gaza 200 obiettivi militari di Hamas e della Jihad islamica. Anche gli edifici civili colpiti rappresentavano, secondo Israele, obiettivi legittimi «perché al loro interno si svolgevano attività militari». Nelle ultime ore, ha reso noto, tre miliziani palestinesi sono stati uccisi e con essi sale ad 8 il numero dei miliziani uccisi in questa tornata di violenze. Al momento attuale, ha detto Conricus, Israele non prevede di richiamare in servizio i suoi riservisti, fatta eccezione per quanti operano nelle batterie di difesa Iron Dome.



Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, «condanna con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano, ribadisce che Israele, al pari di ogni Stato, ha diritto all'autodifesa e rinnova, a nome dell'Italia, un forte appello affinché cessino le aggressioni e le violenze»: è quanto si legge in una nota della Farnesina. Il ministero, prosegue la nota, «segue con attenzione e preoccupazione il grave riacutizzarsi delle tensioni a Gaza che, come già accaduto molte volte in passato, mettono a repentaglio tante persone».

Il governo israeliano si riunirà questa mattina per esaminare la situazione in corso con Gaza. Subito dopo - secondo i media - il premier Benyamin Netanyahu presiederà una riunione del Consiglio di difesa.