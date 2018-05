Israele, attacco in Siria con gli F35: «Siamo i primi a usarli in zone di guerra»

Siamo stati i primi al mondo a farlo», ha rivelato il comandante dell'aviazione israeliana generale. In un incontro con comandanti delle forze di aviazione giunti a(Tel Aviv) da 20 Paesi, Norkin ha anche precisato che nei recenti attacco israeliano contro obiettivi militari iraniani in Siria 100 missili sono stati lanciati contro i jet israeliani, i quali sono però tornati indenni alle basi.Le versione usata dall'Heyl Ha'Avir, che ha ribattezzato "Adir" il jet multiuso, è la Lightning II: i velivoli sono in forza al 140° stormo “Golden Eagle” della base aerea di Nevatim, che riunisce i piloti di elite dell'aviazione militare israeliana.Il generale Norkin ha anche rivelato che nell'attacco del 10 maggio le forze iraniane dislocate in Siria hanno sparato verso le alture del Golan 32 razzi (e non 20, come affermato finora dalle autorità israeliane). «Quattro - ha detto - sono stati intercettati della nostra antiaerea, mentre gli altri sono caduti in aree che non sono sotto controllo israeliano». Un'alta fonte dell'aviazione israeliana, citata da Maariv, ha lasciato intendere che l'aviazione israeliana continua ad agire tuttora nello spazio aereo siriano.«Noi manteniamo in Siria la nostra libertà di manovra - ha detto. - La determinazione dell' Iran di creare fermenti nel Paese vicino resta immutata e noi agiamo per neutralizzarla e per metterle scompiglio, mantenendoci però sotto ai livelli di guerra». Secondo questa fonte, nell'aviazione israeliana c'è soddisfazione per le capacità mostrate dagli aerei F35 a cui, ha aggiunto, si aggiunge anche una importante componente di deterrente.