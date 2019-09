Benyamin Netanyahu ed il partito Blu Bianco di Avigdor Lieberman si aggiudica al momento 9 seggi, seguito dagli ultraortodossi dello Shas con 9 e dall'altro partito religioso, Torah unita nel giudaismo, che si attesta a otto. La coalizione di destra Yamina conquista 7 seggi, mentre a sinistra il campo Democratico dell'ex premier Ehud Barak ottiene 5 seggi e i Laburisti sei. Lo riporta l'emittente Kan. La Lista unita che raccoglie i partiti degli arabo israeliani si attesa invece come la terza forza del paese con 12 seggi. Il partito Israel Beitenou dell'ex ministro della Difesasi aggiudica al momento 9 seggi, seguito dagli ultraortodossi dello Shas con 9 e dall'altro partito religioso, Torah unita nel giudaismo, che si attesta a otto. La coalizione di destra Yamina conquista 7 seggi, mentre a sinistra il campo Democratico dell'ex premier Ehud Barak ottiene 5 seggi e i Laburisti sei.



Per formare un governo, occorre raccogliere alla Knesset almeno 61 seggi. Lo spoglio dei voti proseguirà nelle prossime ore e la pubblicazione dei dati ufficiali è prevista nel corso della giornata, quando saranno state completate tutte le verifiche. Per il momento la Commissione elettorale centrale ha pubblicato i dati definitivi relativi solo al 35% dei voti: il Likud riceve il 28,09% e Blu-Bianco il 26,63%.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato l'intenzione di formare un «governo sionista forte» e senza la presenza di partiti arabi. Incontrando una folla di sostenitori alle 3 e 30 di questa notte a Tel Aviv, cinque ore dopo la chiusura dei seggi, il premier israeliano è stato accolto da slogan come «Bibi, re di Israele» e «Non vogliamo unità», in riferimento all'ipotesi di un governo di coalizione. Evitando di reclamare vittoria o sconfitta, Netanyahu ha detto di voler attendere i risultati ufficiali e promesso di voler lavorare alla creazione di «un forte governo sionista» che rifletta le opinioni di «molte persone della nazione». «Non ci sarà e non potrà esserci un governo che si appoggi a partiti arabi e anti-sionisti», ha aggiunto.



Il leader del partito centrista Blu-Bianco, Benny Gantz, ha annunciato l'intenzione di «parlare con tutti» per arrivare alla formazione di una coalizione in Israele. «Secondo i risultati, (il premier israeliano Benjamin, ndr) Netanyahu non ha avuto successo nella sua missione», ha detto Gantz ai sostenitori incontrati a Tel Aviv. «D'altra parte, abbiamo dimostrato che il Blu-Bianco, un'impresa avviata poco più di sei mesi fa, ha avuto successo», ha aggiunto. «Secondo i risultati che abbiamo attualmente, sembra che i cittadini israeliani abbiano riposto la loro fiducia in noi. Più di un milione di cittadini ha detto no all'istigazione e alla divisione e sì all'unità. No alla corruzione e sì all'integrità», ha aggiunto, promettendo che «stasera inizia la missione di riparare la società israeliana». Definendo il «Blu-Bianco una delle forze principali e centrali nella sfera politica» israeliana, Gantz ha detto che «la società israeliana è forte e vitale. Tuttavia, è ferita e ora è tempo di guarirla. Cercheremo e troveremo il consenso dei cittadini israeliani e condivideremo una preghiera comune per la pace dello Stato e la pace di tutti i suoi cittadini».

Un «governo di unità» rappresenta 'l'unica strada possibile in Israele. Ne è convinto Avigdor Liberman, che ha però definito "assurda" l'ipotesi di formare un governo con i partiti arabi. Augurandosi di poter far parte della squadra di governo guidata dal premier Benjamin Netanyahu, Liberman ha detto che

non va perso tempo. Dobbiamo mettere in atto al più presto l'unica strada possibile«. Liberman ha quindi auspicato che il presidente israeliano Reuven Rivlin possa svolgere »un ruolo più attivo

.

