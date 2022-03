Israele, attacco al centro commerciale: 4 morti a Beersheva. «Sospetto movente terroristico»

Quattro persone sono morte in un sospetto attacco terroristico a Beersheva, nel sud di Israele, compiuto a coltellate e con un'auto che ha investito i passanti. Lo fanno sapere la polizia e i servizi di pronto soccorso. Due delle vittime sono donne tra i 30 e i 40 anni. Morto anche un uomo di 35 anni. L'autore dell'attacco - che è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco ed è grave - è un beduino della zona che secondo le forze di sicurezza è ritenuto sostenitore dell'Isis.

Israele, sospetto attentato al centro commerciale

Al momento non si sa quanti siano i feriti. L'attacco - secondo le prime informazioni - è avvenuto in un centro commerciale della città. L'aggressore - come mostrano anche le immagini di alcuni video sui social - è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco e sembra in gravi condizioni.