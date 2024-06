Israele, attacco aereo contro una scuola Onu a Gaza: 32 morti. Hamas: «Orribile massacro»

(GAZA) - Un attacco aereo di Israele ha colpito una scuola dell'Unrwa (l'agenzia dell'Onu per il soccorso e dei profughi palestinesi), con all'interno centinaia di sfollati del campo profughi di Nuseirat, a Gaza: 27 morti il risultato del raid, secondo l'ufficio stampa di Hamas. Fonti giornalistiche locali, però, riportano un bilancio ancora più pesante, secondo cui almeno 32 persone avrebbero perso la vita a seguito dell'attacco.

Scambi di accuse

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito l'edificio dell'Unrwa perché ospitava - oltre alle centinaia di profughi - anche un centro di comando dell'organizzazione islamista. Secondo i portavoce dell'Idf l'attacco ha «eliminato» i «terroristi» di Hamas e della Jihad islamica che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele, quando circa 1.200 persone sono state uccise e altre 251 prese in ostaggio.

L'esercito israeliano ha affermato di aver adottato misure prima dell'attacco aereo per «ridurre il rischio di danneggiare i civili non coinvolti». Ismail al-Thawabta, direttore dell'ufficio stampa di Hamas, ha respinto la versione dei fatti diffusa dalle forze israeliane, accusando la controparte di aver compiuto un «orribile massacro».

L'orrore sui social

La BBC ha appreso da alcuni reporter sul posto che sono stati lanciati due missili contro le aule situate all'ultimo piano della scuola. Ambulanze e squadre di soccorso hanno traportato morti e feriti in un ospedale vicino. I filmati sui social media hanno mostrato aule distrutte e cadaveri avvolti in sudari in un obitorio.