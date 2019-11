Isis, la Turchia espelle il primo foreign fighter occidentale: nelle carceri ce ne sono 1.200

È un cittadino americano il primo foreign fighter dell'Isis espulso dalla Turchia . Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno, altri 7 jihadisti tedeschi del Califfato saranno espulsi giovedì.«Un terrorista straniero americano è stato espulso dalla Turchia dopo che tutti i passaggi» burocratici «sono stati completati», ha spiegato il portavoce di Ankara, Ismail Catakli. Entro oggi saranno espulsi anche «un terrorista foreign fighter tedesco» e uno danese, che si trovavano in centri di detenzione per stranieri, ha aggiunto il portavoce, che non ha fornito altre informazioni per identificare i jihadisti.