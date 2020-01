Baghdad, truppe italiane «ridislocate». Germania trasferisce militari in Giordania

«Nessuna ipotesi di ritiro dei militari italiani dall'Iraq», ma solo una «parziale ridislocazione». Lo precisa il ministero della Difesa dopo che anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha assicurato al premier iracheno Adil Abdul Mahdi che «gli alleati Nato rimangono fortemente impegnati nella missione in Iraq, che sta contribuendo a rafforzare le forze irachene e impedire il ritorno dell'Isis». Anche la Germania ha avviato il trasferimento del contingente tedesco presente in Iraq.

Il quartier generale della Coalizione internazionale che opera in Iraq «al momento sta pianificando una parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad», ha precisato lo Stato Maggiore della Difesa precisando che ciò «non rappresenta un'interruzione della missione e degli impegni presi» dall'Italia con i partner internazionali e che la decisione è stata presa a «livello di colazione internazionale».

La pausa delle attività di addestramento e l'eventuale ridislocazione dei militari italiani dalle zone di operazione irachene, sottolinea infatti lo Stato Maggiore della Difesa, «rientra nei piani di contingenza per la salvaguardia del personale impiegato» e dipendono «solo dalle misure di sicurezza adottate»: dunque «non rappresentano una interruzione della missione e degli impegni presi con la coalizione». Lo Stato Maggiore ricorda inoltre che «gli stati di allertamento e le misure di sicurezza sono decise a livello di coalizione internazionale in coordinamento con le varie nazioni partner».

Tra il segretario Stoltenberg e Madhi la discussione si è incentrata sulla «situazione della sicurezza nella regione e sulle implicazioni per la missione di addestramento non combattente della Nato in Iraq». Il segretario generale della Nato ha sottolineato che «l'addestramento delle forze locali è uno strumento prezioso per la stabilità e la lotta al terrorismo internazionale» e ha spiegato a Mahdi che l'attività di addestramento sul campo è «temporaneamente sospesa, ma è pronta a continuare quando la situazione lo permetterà».

La Germania ha trasferito in Giordania parte del contingente tedesco presente in Iraq, a causa delle tensione sollevata dall'uccisione a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleiman. Un gruppo di 32 uomini e donne di stanza nella base di Taji, nel centro dell'Iraq, è stato condotto nella base giordana di Al Asrak a bordo di un aereo da trasporto A400M, ha riferito la Bundeswehr. Il trasferimento avviene dopo che ieri tre soldati tedeschi e ufficiali di altri paesi sono stati trasferiti da una base militare a Baghdad al Kuwait. Si tratta di militari che erano impegnati nella lotta allo Stato Islamico. Rimangono intanto al loro posto i 117 soldati tedeschi dislocati in Kurdistan. L'annuncio degli avvenuti trasferimenti è arrivato dopo che i ministri degli Esteri, Heiko Maas, e della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, hanno informato per lettera il parlamento dell'intenzione di ridurre temporaneamente il personale militare presente nelle basi di Taji e Baghdad. Entrambi hanno riferito che sono in corso colloqui con il governo iracheno sulla permanenza del contingente tedesco.

Ultimo aggiornamento: 15:03

