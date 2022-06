Iraq, il generale Iannucci (Nato): «Fondamentale la stabilità nel Paese»

Il primo ministro iracheno Mustafa Al-Kadhimi ha incontrato ieri il nuovo comandante della missione Nato in Iraq, il generale italiano Giovanni Iannucci. Hanno discusso della missione e dei modi per svilupparla. Ne dà notizia la testata locale Shafaq News. Le due parti, informa il sito, hanno sottolineato l'importanza della cooperazione della Nato con Baghdad, in particolare nell'addestramento e nel rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza irachene. Il generale Iannucci, da parte sua, ha evidenziato l'importanza della relazione con l'Iraq, che «è uno dei Paesi fondamentali nella regione e nel mondo»; la sua stabilità., ha aggiunto, «influenza positivamente la stabilità regionale ed internazionale».