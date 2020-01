Iraq, l'ambasciata Usa: «Cittadini americani via dal Paese immediatamente»

Iraq, l'ambasciata Usa: «Cittadini americani via dal Paese». L'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad sollecita i cittadini americani a «lasciare l'Iraq immediatamente» dopo l'attacco in cui è rimasto ucciso il generale Soleimani. «I cittadini americani partano per via aerea dove possibile, altrimenti raggiungano altri paesi via terra», sottolinea l'ambasciata Usa in una nota.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 gennaio 2020

Ultimo aggiornamento: 09:47

