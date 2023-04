Iran, donne senza velo: prima le aggrediscono tirandole yogurt addosso, poi le arrestano

La loro colpa era quella di essere in pubblico con i capelli scoperti. Due donne sono state arrestate in Iran dopo che per giunta erano state aggredite con dello yogurt. Lo rivela un video, diventato virale, nel quale due clienti donne vengono avvicinate dall'uomo, che inizia a parlare con loro. Quindi prende quello che sembra essere un barattolo di yogurt da uno scaffale e con rabbia lo getta sopra le loro teste.

Iran, arrestate perché non indossano il velo

La magistratura iraniana ha affermato che le due donne sono state arrestate per aver mostrato i capelli, cosa illegale nel Paese. Anche l'uomo, comunque, è stato arrestato per disturbo all'ordine pubblico. Gli arresti seguono mesi di proteste nel Paese per la richiesta della fine dell'uso obbligatorio dell'hijab (velo). Il filmato mostra le due donne nel negozio, in attesa di essere servite da un membro dello staff. Un uomo che sembra essere di passaggio poi entra per affrontarle. Dopo aver parlato, le attacca ripetutamente con lo yogurt. L'aggressore viene quindi spinto fuori dal negozio dal negoziante.