Iran, Trump: «Pronti a colpire i siti culturali». Imbarazzo nell'amministrazione Usa

Iran si ritira da accordi sul nucleare: «Attaccheremo siti militari Usa». ​Trump: 52 obiettivi da colpire

Iran, il generale Petraeus: «Uccisione di Soleimani più importante di quella di Bin Laden e Al Baghdadi



Attaccare luoghi che rappresentano la storia e la tradizione di un Paese è infatti per il diritto internazionale un crimine di guerra: lo prevedono il trattato dell'Aja, il protocollo di Ginevra e la risoluzione varata dall'Onu contro le devastazioni dello Stato Islamico in Medio Oriente. Ma ancora una volta Trump spiazza tutti, coglie di sorpresa anche i suoi più stretti collaboratori, con un Pentagono in grande difficoltà che rinvia alla Casa Bianca ogni spiegazione sull'inquietante quanto improbabile cinguettio del presidente. Tocca poi al segretario di stato Mike Pompeo tentare di correggere il tiro, costretto a fare il giro delle reti televisive per gettare acqua sul fuoco e spiegare che ogni azione decisa dagli Usa contro l'Iran «sarà pienamente legale e avverrà nell'ambito e nel rispetto delle regole internazionali, come è sempre avvenuto». Gli Stati Uniti sono pronti a colpire 52 obiettivi in Iran , compresi alcuni siti di rilevanza culturale. L'ultima minaccia di Donald Trump viaggia sull'ennesimo tweet-shock, sparato per mettere in guardia il regime degli ayatollah dal compiere rappresaglie dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani. Un'uscita che appare totalmente fuori le righe quella del tycoon, che alimenta ulteriormente le tensioni con Teheran e che sta creando un grande imbarazzo all'interno dell'amministrazione Usa.Attaccare luoghi che rappresentano la storia e la tradizione di un Paese è infatti per il diritto internazionale un crimine di guerra: lo prevedono il trattato dell'Aja, il protocollo di Ginevra e la risoluzione varata dall'Onu contro le devastazioni dello Stato Islamico in Medio Oriente. Ma ancora una volta Trump spiazza tutti, coglie di sorpresa anche i suoi più stretti collaboratori, con un Pentagono in grande difficoltà che rinvia alla Casa Bianca ogni spiegazione sull'inquietante quanto improbabile cinguettio del presidente. Tocca poi al segretario di stato Mike Pompeo tentare di correggere il tiro, costretto a fare il giro delle reti televisive per gettare acqua sul fuoco e spiegare che ogni azione decisa dagli Usa contro l'Iran «sarà pienamente legale e avverrà nell'ambito e nel rispetto delle regole internazionali, come è sempre avvenuto».

Teheran intanto assicura di avere anch'essa una lista di target americani da colpire, ben 35. Ma - assicura Houssein Dehghan, consigliere militare dell'ayatollah Alì Khamenei - si tratta unicamente di obiettivi militari. Così Trump viene definito «un terrorista con la cravatta», e le sue parole «ridicole ed assurde». Alcuni esponenti del regime paragonano il tycoon all'Isis, ad Adolf Hitler e a Gengis Khan. «Per millenni - è la risposta del ministro degli esteri Javad Zarif - barbari sono venuti ad attaccare le nostre città, radendo al suolo i nostri monumenti e bruciando le nostre biblioteche. Dove sono loro ora? Noi siamo ancora qui e a testa alta!».



L'incauta mossa del presidente americano, dunque, rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang. L'indignazione per le sue parole è mondiale, visto che la minaccia riguarda una delle regioni che sono state la culla di alcune delle civiltà più antiche, con aree monumentali che sono patrimonio dell'umanità e che risalgono all'antica Persia, all'epoca di Alessandro Magno e alla storia dell'Islam. Sono in tutto 24 i siti protetti dall'Unesco in Iran, tra cui i resti dell'antica città di Persepoli, la grande moschea di Esfahan, o il Palazzo del Golestan nel cuore di Teheran. Sui social media qualcuno ironizza sulle ultime mosse di Trump, e si chiede se il tycoon pensi ancora di essere il lizza per il premio Nobel per la pace.

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA