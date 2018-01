Iran, ancora proteste e morti Video Rohani: popolo libero di manifestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fermano le proteste in Iran. La gente in piazza manifesta contro il governo, il carovita e la corruzione del regime. La televisione statale iraniana riporta che 10 persone sono state uccise durante le proteste in corso nel Paese. Trecento gli arresti tra Teheran, Izeh e Arak dove 12 agenti di polizia sono rimasti feriti negli attacchi all'ufficio del governatorato della stessa città. Oscurati i social. Il presidente Hassan Rohani apre: il popolo è libero di manifestare, ma nella legalità.Due persone sono rimaste uccise oggi e altre ferite durante le proteste antigovernative a Izeh, una città nella provincia di Khuzestan nel sudovest dell'Iran: lo ha detto il parlamentare iraniano Hedayatollah Khademi all'agenzia di stampa semiufficiale Ilna, aggiungendo che alcune persone sono state arrestate e che materiale esplosivo è stato trovato nelle loro abitazioni.Negli scontri della notte scorsa almeno altre due persone sono morte a Doroud, nel Lorestan. Sei le vittime secondo altre fonti, non ufficiali. Nella sola Teheran inoltre sono stati arrestati 200 manifestanti, alcuni dei quali già rilasciati, e una quarantina di leader della protesta, accusati di aver organizzato «manifestazioni illegali» e di aver danneggiato proprietà pubbliche, ha reso noto il vicegovernatore della capitale Nasser Bakht. E proprio per evitare i raduni di strada le autorità hanno bloccato, anche se «solo temporaneamente», l'accesso ai social netowrk, in particolare Telegram e Instagram.In serata è intervenuto per la prima volta dall'inizio delle proteste il presidente iraniano che ha parlato in un incontro del governo trasmesso dalla tv di Stato. «Il popolo iraniano è libero di manifestare», basta che le proteste «siano autorizzate e legali» e che non si trasformino in violenza. «Una cosa è la critica - ha detto - un'altra la violenza e la distruzione della proprietà pubblica». Pur attaccando il presidente americano Trump per le sue «interferenze» e il sostegno su Twitter agli iraniani in piazza, Rohani riconosce tuttavia che il popolo non è solo preoccupato per motivi economici, ma anche «per la corruzione e la trasparenza».«La gente finalmente ha capito che i loro soldi e il loro benessere viene sperperato per il terrorismo - aveva twittato Trump -. Sembra che gli iraniani non ne possano più. Gli Usa vigilano su eventuali violazioni dei diritti umani».