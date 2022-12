Iran, 11 condannati a morte per le proteste: ieri la prima impiccagione

Sono 11 le persone condannate a morte in Iran dopo essere stati arrestate durante le proteste che si susseguono da quasi tre mesi nel Paese. Lo denuncia la ong "Iran Human Rights", con sede ad Oslo, facendo sapere che «altre decine di persone rischiano attualmente la pena capitale» e che «la Repubblica Islamica ha intenzionalmente nascosto i nomi dei manifestanti con condanne a morte confermate». Secondo la ong, «gli imputati non hanno accesso ai loro avvocati» e non possono avere contatti con i familiari. L'esecuzione della pena capitale per il primo manifestante condannato è stata eseguita ieri per impiccagione.