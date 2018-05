Iran, Trump a Macron: «Usciremo dall'accordo sul nucleare»

LEGGI ANCHE

Dopo il New York Times, anche l'agenzia AP e altri media americani e internazionali scrivono che il presidente tra un'ora annuncerà il ritiro dell'America dall'intesa nucleare.

Donald Trump ha detto al presidente francese Macron che gli Stati Uniti si ritireranno dall'accordo sul nucleare iraniano. Lo scrive il New York Times citando una fonte a conoscenza della conversazione. Stando all'indiscrezione, Donald Trump si prepara a reintrodurre tutte le sanzioni fino ad ora tenute congelate come parte dell'intesa siglata nell'estate 2015 ed entrata in vigore nel gennaio successivo.Anche punizioni economiche aggiuntive sono attese dal leader Usa. Una seconda persona ha spiegato al Nyt che i negoziati sono finiti male per via di divergenze sulla tempistica entro la quale all'Iran è impedito aumentare la sua produzione nucleare; Trump vorrebbe che un freno ci fosse anche dopo il 2030.L'indiscrezione del NYT ha portato il petrolio a contenere le perdite, poco fa arrivate a superare il 4% su voci riportate da Cnn secondo cui invece non ci sarà un ritiro immediato dall'intesa nucleare ma la reintroduzione di sanzioni, che potrebbe però richiedere mesi. In questo momento il greggio viaggia a 68,87 dollari al barile contro i 70,73 dollari al barile a cui aveva chiuso ieri.