Iran, minacce contro Israele e Donald Trump. Il video è stato trasmesso dalla televisione di stato iraniana: mostra il lancio del missile da crociera Paveh che ha una portata di 1.650 chilometri. Significa che può raggiungere anche Tel Aviv. In tv ha parlato un alto militare di Teheran, Amirali Hajizadeh, il capo della forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie, che ha spiegato: «Il nostro missile da crociera è stato aggiunto all'arsenale missilistico della Repubblica islamica dell'Iran».

Ma c'è dell'altro: Hajizadeh ha anche ricordato che l'Iran non ha mai rinunciato a vendicare l'uccisione del generale Qasem Soleimani, ammazzato il 3 gennaio 2020 dai droni americani a Baghdad come rappresaglia per un attacco all'ambasciata Usa. Ha detto: «Stiamo cercando di uccidere Trump, Mike Pompeo - ex segretario di Stato Usa - e i comandanti militari che hanno emesso l'ordine di uccidere Soleimani».

Marking IRGC Day, commander of IRGC-AF today in #Iran revealed a new cruise missile with a range of 1,650 km called Paveh. Still in 2000 km limit, & less than others like the Soumar, with an estimated range of 2000 km. Video below. #IRGCterrorists https://t.co/Tf1LtL9Dg0 pic.twitter.com/AMId5HE4VA — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 24, 2023

Il programma nucleare di Teheran

In Israele i timori aumentano anche per le incognite sul programma nucleare di Teheran. Un'analisi del quotidiano israeliano Haaretz rivela: «Un rapporto di Bloomberg News, secondo cui l'Iran era riuscito ad arricchire l'uranio a un livello dell'84%, è stato accolto con una netta e radicale smentita iraniana che attribuiva la fuga di notizie a un tentativo di silurare una visita programmata a Teheran da parte di Rafael Grossi, il direttore generale del Agenzia internazionale per l'energia atomica».

Il sostegno alla Russia

Secondo Times of Israel «l'Iran, che ha sviluppato un lungo elenco di armi di produzione propria, tra cui droni, navi militari, aerei e sistemi elettronici, ha suscitato crescenti preoccupazioni in tutto il mondo con la sua fornitura di droni suicidi alla Russia da utilizzare in Ucraina. Si teme che possa inviare altre armi a Mosca. Israele ha a lungo messo in guardia contro il programma missilistico di Teheran affermando che rappresenta una minaccia per Israele, la regione e l'Europa, non solo per le sue capacità convenzionali, ma anche perché potrebbero eventualmente essere utilizzate per lanciare armi nucleari se l'Iran le acquisisse».

L'Iran intende anche inviare sistemi di difesa aerea alla Siria. Sempre la tv di stato iraniana ha detto: «La Siria ha bisogno di ricostruire la sua rete di difesa aerea e richiede bombe di precisione per i suoi aerei da combattimento. È molto probabile che assisteremo alla fornitura da parte dell'Iran di radar e missili di difesa, come il sistema 15 Khordad, per rafforzare le difese aeree della Siria».