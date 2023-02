Iran, Khamenei grazia «decine di migliaia» di prigionieri: così celebra l'anniversario della rivoluzione del '79

Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha graziato «decine di migliaia» di prigionieri, compresi molti arrestati nelle recenti proteste per accuse legate alla sicurezza. Lo riferiscono diversi media internazionali che citano la tv di Stato iraniana.

«I prigionieri che non sono accusati di spionaggio per conto di agenzie straniere, contatti diretti con agenti stranieri, omicidio, distruzione e incendio doloso di proprietà appartenenti allo Stato saranno graziati», affermano i media iraniani. La decisione è stata annunciata per celebrare l'anniversario della rivoluzione del 1979.