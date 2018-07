Iran, la guerra della pioggia: «Israele ci ruba le nuvole»

di Franca Giansoldati

La danza per la pioggia è ormai roba da preistoria. Oggi funzionano benissimo le sofisticate tecniche per inseminare le nuvole, capaci di provocare piogge e temporali laddove serve. Sicuramente una manna dal cielo per aree funestate dalla siccità, ma anche motivi per scatenare contenziosi di natura diplomatica. Proprio quello che sta accadendo tra Israele e Iran, due Stati contrapposti da sempre, caratterizzati da rapporti tesissimi e burrascosi, continuamente sull’orlo di una guerra. LE ACCUSE «Israele ci...