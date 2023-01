L'Iran brucia. Non solo per le proteste della popolazione che da mesi proseguono contro il brutale regime, ma anche per gli attacchi con i droni ad alcune fabbriche militari e per l'incendio di una raffineria, a cui si è aggiunta, per un crudele scherzo del destino, anche una violenta scossa di terremoto che ha causato almeno tre morti.

Iran, droni attaccano una base militare. Al Arabiya: «Coinvolta l'aviazione statunitense»

Iran, fabbriche sotto attacco dei droni

Per ora il regime degli Ayatollah ammette solo l'attacco di tre droni contro una fabbrica della difesa a Isfahan, sostenendo che due sono stati abbattuti, solo un terzo ha raggiunto l'obiettivo, ma causando danni limitati. I video che escono dall'Iran dicono altro, così come appare evidente che gli attacchi sono stati molto più numerosi e hanno preso di mira diverse fabbriche dei pasdaran, tenendo sempre conto che le trattative per un accordo sul nucleare con Teheran si sono arenate.

I RAPPORTI CON MOSCA

Altre cose da sapere: gli iraniani stanno fornendo i droni a Mosca con cui Putin sta colpendo infrastrutture civili e causando morti e distruzione in Ucraina (Teheran sostiene di averli venduti prima dell'inizio della guerra). Non a caso ieri il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha scritto su Twitter: «La logica della guerra è inesorabile e omicida. Presenta rigorosamente il conto agli autori e ai complici. Notte esplosiva in Iran: produzione di droni e missili, raffinerie di petrolio. Ti avevo avvertito».

E se il regime iraniano minimizza, il quotidiano Jerusalem Post rivela: «L' attacco dei droni contro l'Iran a Isfahan è stato un enorme successo, secondo un mix di fonti di intelligence occidentali e fonti straniere. Ci sono state quattro esplosioni sul sito, testimoniate anche sui social, contro una struttura che sviluppa armi avanzate, e il danno va ben oltre il "danno minore al tetto" che la Repubblica islamica rivendica e che ha dichiarato falsamente anche prima in altri incidenti negli ultimi anni. Israele sta facendo finta di niente, ma la maggior parte dell'intelligence occidentale e delle fonti iraniane ha attribuito al Mossad attacchi altrettanto riusciti contro l'impianto nucleare iraniano di Natanz nel luglio 2020, un altro impianto nucleare di Natanz nell'aprile 2021, un altro impianto nucleare a Karaj nel giugno 2021 e con distruggendo circa 120 o più droni iraniani nel febbraio 2022».

LA SITUAZIONE

Va ricordato che nei giorni scorsi il capo della Cia, William Burns, è stato a Tel Aviv dove ha incontrato anche i vertici del Mossad. Ieri il canale televisivo Al-Arabiya che ha sede a Dubai, ha sostenuto: «L'aviazione statunitense e un altro Paese hanno attaccato l'impianto militare del ministero della Difesa iraniano nella città di Isfahan utilizzando dei droni». Israele sarebbe estraneo all'operazione, secondo Al-Arabiya. Ma il Wall Street Journal fa un'analisi differente e scrive che Iraele ha effettuato un attacco con i droni contro il complesso della difesa in Iran, mentre gli Stati Uniti e Israele cercano nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran

Ma all'Iran i nemici non mancano: venerdì scorso a Teheran un uomo armato ha attaccato l'Ambasciata dell'Azerbaigian, causando un morto e due feriti. Con Baku da tempo c'è alta tensione: l'Azerbaigian si sta contendendo con l'Armenia il Nagorno-Kabarah, l'Iran ha interesse che quel confine non venga cambiato. Baku sta dialogando con Israele e ha acquistato droni di produzione israeliana.

Ricapitolando: nucleare, armi alla Russia, tensioni con Israele e Azerbaigian, protesta interna. Non mancano le piste per motivare questi attacchi nel cuore dell'Iran.