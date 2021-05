Iran, decapitato dalla famiglia perché gay: «Ci ha disonorato»

Un ragazzo gay iraniano di 20 anni è stato decapitato dai suoi cugini e dai suoi fratelli. Alireza Fazeli Monfared era l'unico figlio del primo matrimonio di suo padre, il fratellastro ha appreso del suo orientamento sessuale da una carta di esenzione per il servizio militare. Nel foglio era specificato che Alireza era stato esonerato da due anni di coscrizione a causa del suo orientamento sessuale. Secondo le leggi dei militari, gli uomini gay o transessuali sono esentati dal servizio militare in Iran.

Anche prima della scoperta dell'omosessualità di Alireza, il fratellastro si era lamentato ripetutamente con suo padre dell'aspetto e dei vestiti del giovane omosessuale, dicendo che Alireza aveva disonorato la famiglia. A causa di questa difficile situazione, Alireza aveva programmato di fuggire dall'Iran e raggiungere il suo amico come rifugiato in Turchia e per farlo intendeva vendere il suo cellulare. Ci sono molti richiedenti asilo LGBTQ iraniani in Turchia, molti dei quali hanno aspettato anni prima che le loro domande venissero processate. Alireza, stando ad alcune conversazioni ritrovate, avrebbe voluto poi raggiungere un paese europeo dopo un breve soggiorno in Turchia.

