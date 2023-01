Iran, calciatori arrestati durante una festa con «donne e alcol». Vietato anche il ballo con il sesso opposto

Diversi calciatori di una delle principali squadre di calcio di Teheran sono stati arrestati dalle autorità iraniane poiché avevano partecipato a una festa mista a Damavand, a est della capitale del Paeze. Nel riferirlo, i media locali non hanno identificano gli arrestati né hanno forniscono il loro numero esatto.

La giovane scacchista iraniana potrebbe trasferirsi a Madrid e salvarsi dalla tortura, gli Ayatollah non la perdonerebbero

Festa "mista" in Iran, arrestati calciatori

«Diversi giocatori ed ex giocatori - si legge in una nota dell'agenzia di stampa Tasnim - sono stati arrestati sabato sera durante una festa mista nella città di Damavand». «Alcuni di questi giocatori erano in uno stato anormale a causa del consumo di alcol», ha aggiunto. La legge iraniana proibisce vendita e consumo di alcol e vieta di ballare con il sesso opposto. Un certo numero di calciatori ed ex calciatori assieme ad altri atleti è stato fermato o interrogato dalle autorità iraniane dopo aver espresso appoggio alle proteste scoppiate nel paese a seguito della morte sotto custodia il 16 settembre scorso di Mahsa Amini.