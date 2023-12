Iran vicino alla bomba nucleare? Tricarico: «Situazione preoccupante, tutti i Paesi della Nato sono a rischio». Da dove può colpire

«L'ultimo rapporto dell'Aiea sull'aumento della produzione di uranio arricchito da parte dell'Iran è preoccupante». Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa, avverte che il rischio è «per chiunque e non solo per gli Stati Uniti». L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha comunicato ai Paesi che ne fanno parte che Theran sta producendo uranio arricchito al 60% al ritmo di 9 kg al mese, rispetto ai 3 kg dell'estate e dell'inizio dell'autunno. Secondo le stime degli Stati Uniti, Teheran ha già accumulato abbastanza materiale fissile per la produzione di tre armi nucleari e si sta avvicinando pericolosamente alla purezza del 90%, che è considerata un grado di armamento.

Da dove può colpire?

L'AIEA ha dichiarato che l'Iran ha iniziato ad aumentare la produzione di combustibile di grado prossimo alle armi alla fine di novembre.

Dove? Presso gli impianti di arricchimento di Natanz e Fordow. L'agenzia ha anche riferito che Teheran ha riconfigurato le sue macchine centrifughe in modo da poter produrre combustibile nucleare a un ritmo ancora più veloce.

Quale uso del nucleare?

Alcuni Paesi con programmi nucleari civili, come Brasile, Argentina e Giappone, arricchiscono l'uranio a livelli inferiori). Teheran ha affermato per anni che sta sviluppando un sottomarino a propulsione nucleare, che richiederebbe un combustibile di tipo militare. L'utilizzo di uranio altamente arricchito per tali scopi non porrebbe tecnicamente l'Iran in contrasto con il Trattato di non proliferazione nucleare delle Nazioni Unite, di cui è firmatario.

Il conflitto in Medio Oriente rischia di allargarsi?

"Nel conflitto israelo-palestinese il convitato di pietra è senz'altro l'Iran - sottolinea il generale -. È credibile chi attribuisce a Theran un movente per il 7 ottobre e ed è altrettanto credibile chi oggi intravede rischi maggiori per un'escalation. Perché Perché ha alterato il suo atteggiamento rispetto al conflitto. Con delle rappresaglie, in scala limitata e a bassissima intensità, tanto per mostrare la firma. Lo smacco subito con l'esponente di vertice delle milizie dei Pasdaran potrebbe costringerla a mutare velocità, a fare un salto di qualità del conflitto e questo inevitabilmente provocherebbeuna nuova dinamica dagli esiti imperscrutabili".

Il conflito tra Stati Uniti e Iran è già in corso?

"Potrebbe essere turbato e sconvolto dall'iniziativa israeliana di uccidere il capo dei Pasdaran, in Siria. L'Iran aveva concepito una sua presenza militare con delle azioni limitate. Con gli Hezbollah nel nord di Israele, gli Houti che "punzecchiano" le navi in transito nel Mar Rosso con droni e missili. Ma ora l'intervento potrebbe essere di diversa natura. Anche se il pericolo maggiore attualmente rimane quello di Hezbollah, perché sono ben addestrati e hanno arsenali stracolmi. L'Iran ha lasciato intendere che reagirà, ma senza indicare né i tempi né i modi - sottolinea Tricarico -. Tutto questo rimane imperscrutabile su quello che potrà accadere".

Remember when the Obama admin hashed out an agreement to limit Iran's nuclear program in 2015, and then Trump broke it up in 2018? Here's how that has worked out. A graph I made from IAEA quarterly reports. Further explanation on my blog here: https://t.co/a8SzbRCyRE pic.twitter.com/YPhe8FkArX — Robert Lawrence (@RobLawrencium) December 27, 2023

C'è il rischio che Theran costruisca una bomba nucleare?

"Sono saltati quegli accordi che impegnavano l'Iran al rispetto di certi criteri e di certi tempi, quindi si sentono liberi di accelerare o comunque di avere un'arma nucleare - spiega il generale -. Quest'ultimo rapporto è molto preoccupante per chiunque, non soltanto non soltanto per gli Stati Uniti".

Gli Stati Uniti forniranno addestramento militare all’Arabia Saudita per circa 1 miliardo di dollari. Quale ruolo avrà Riyad?

"Si tratta di un Paese che si è incamminato verso un processo di modernizzazione. Gli americani li hanno aiutati da tempo, anche con una certa dose di ipocrisia. Una nazione che ha fatto a pezzi Khashoggi - conclude Tricarico -. Non c'è da stupirsi se gli Stati Uniti stanno dando loro una mano anche, anche nel settore militare. D'altra parte pecunia non olet. Aiuti nei confronti di chi viola sistematicamente i diritti umani, di chi ha ruoli sempre ambigui".