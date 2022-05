Instagram down, feed bloccato e difficoltà a visualizzare le stories: segnalazioni da tutto il mondo

Instagram down in tutto il mondo. Gli utenti non riescono ad aggiornare il feed e visualizzare le stories. Le segnalazioni sono numerosissime, come certifica il sito specializzato Down Detector, e sembrano non essere localizzate in un'area specifica. Da Instagram al momento non è arrivata nessuna comunicazione sulla natura del disservizio.

Instagram down, cosa succede

Su Twitter l'hashtag #InstagramDown è in tendenza, con migliaia e migliaia di utenti a segnalare i disservizi più vari da parte dell'app di Mark Zuckerberg. Si va dai già citati feed e stories bloccati, a delle insolite foto di "paesaggi" che appaiono nella sezione "cerca" di numerosi utenti.

#instagramdown è quando il "cerca" ti propone foto di auto e paesaggi tipo sfondi per cellulare del 2016 — LaSimo (@LaSimoSempre) May 16, 2022