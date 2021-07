Regno Unito, no alla bandiera UE senza permesso del governo

Servirà il permesso del governo per issare la bandiera dell'Unione Europea nel Regno Unito. E' quanto si legge suI sito web del governo inglese, alla voce guida per "Flying flags: A Plain English guide" , aggiornato in sordina il 20 luglio scorso.

«In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE - si legge sul The sun -, la bandiera dell'Unione europea non è più inclusa nell'elenco delle bandiere che non richiedono il consenso».

Una nuova imposizione, che prescinde dal consiglio di esporre la bandiera dell'UE come condizione necessaria per ricevere denaro da Bruxelles per il recupero dei disagi da Covid.

Virtualmente ogni autorità in Inghilterra sta ottenendo parte dei 56 milioni di sterline: Birmingham, con oltre 1 milione di sterline, è il maggior beneficiario.