Orrore in Inghilterra, trovati 39 corpi in un container: arrestato un camionista 25enne

Orrore in Inghilterra. Sono stati trovati 39 corpi senza vita stipati in un container in una zona industriale nell'Essex, nel sudest del paese. Tra le vittime anche un adolescente. Lo scrive la Press Association, aggiungendo che un camionista 25enne nordirlandese è stato arrestato con il sospetto di omicidio.



Il container era all'interno delle Water Glade Industrial park. Il sovrintenente Andrew Mariner ha affermato che:

«Il camion sarebbe entrato dalla Bulgaria sabato scorso».