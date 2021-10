Influenza aviaria in Cina, escalation di casi (umani). L'Oms: «Si rischiano nuove varianti di virus»

Un aumento del numero di persone in Cina infettate dall'influenza aviaria quest'anno sta sollevando preoccupazione tra gli esperti: un ceppo precedentemente circolante sembra essere «cambiato e potrebbe essere più contagioso per le persone». La Cina ha segnalato all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 21 infezioni umane con il sottotipo H5N6 dell'influenza aviaria nel 2021, rispetto alle sole 5 dell'anno scorso.

Sebbene i numeri siano molto inferiori alle centinaia di contagiati da H7N9 nel 2017, le infezioni sono pesanti, causando molti malati gravi e almeno sei morti. «L'aumento dei casi umani in Cina quest'anno è preoccupante. È un virus che causa un'elevata mortalità», ha spiegato Thijs Kuiken, professore di patologia comparata presso l'Erasmus University Medical Center di Rotterdam.

La maggior parte dei casi è entrata in contatto con il pollame e «non ci sono casi confermati di trasmissione da uomo a uomo», ha fatto sapere l'Oms. Ulteriori indagini sono «urgenti per comprendere il rischio e l'aumento delle ricadute sulle persone», si legge in una nota riportata dalla Reuters.

Il 13 ottobre, una donna di 60 anni nella provincia di Hunan è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche con l'influenza H5N6, secondo una dichiarazione del governo di Hong Kong. Sebbene siano stati segnalati casi di H5N6 nell'uomo, dal febbraio 2020 non sono stati segnalati focolai di H5N6 nel pollame in Cina. La Cina è il più grande produttore di pollame al mondo e il primo produttore di anatre, che fungono da serbatoio per i virus dell'influenza. Uno studio recente spiega: «L'aumento della diversità genetica e della distribuzione geografica dell'H5N6 rappresenta una seria minaccia per l'industria del pollame e la salute umana».

I virus dell'influenza aviaria circolano costantemente negli uccelli domestici e selvatici, ma raramente infettano le persone. Tuttavia, l'evoluzione dei virus, aumentato con la crescita delle popolazioni di pollame, è una delle principali preoccupazioni perché potrebbero trasformarsi in un virus che si diffonde facilmente tra le persone e causare una pandemia.

Il maggior numero di infezioni da H5N6 si è verificato nella provincia sudoccidentale del Sichuan, sebbene siano stati segnalati casi anche nelle vicine Chongqing e Guangxi, nonché nelle province di Guangdong, Anhui e Hunan. Almeno 10 sono stati causati da virus geneticamente molto simili al virus H5N8 che ha devastato gli allevamenti di pollame in tutta Europa lo scorso inverno e ucciso uccelli selvatici in Cina. Ciò suggerisce che le ultime infezioni da H5N6 in Cina potrebbero essere una nuova variante.

«Potrebbe essere che questa variante sia un po' più infettiva (per le persone)... o potrebbe esserci più di questo virus nel pollame al momento ed è per questo che più persone vengono infettate», ha detto Kuiken. Quattro dei casi del Sichuan hanno allevato pollame in casa ed erano stati in contatto con uccelli morti, secondo un rapporto di settembre del Cdc cinese. Un altro aveva comprato un'anatra da un mercato di pollame vivo una settimana prima di sviluppare i sintomi.

I vaccini - La Cina vaccina il pollame contro l'influenza aviaria, ma il vaccino utilizzato lo scorso anno può proteggere solo parzialmente dai virus emergenti, prevenendo grandi epidemie ma consentendo al virus di «continuare a circolare», ha aggiunto Filip Claes, coordinatore del laboratorio regionale presso il Centro di emergenza per le malattie animali del Food and Organizzazione per l'agricoltura. Gli allevamenti da cortile in Cina sono comuni e molte persone preferiscono ancora acquistare polli vivi nei mercati. La città di Guilin nella regione del Guangxi, che ha avuto due casi umani ad agosto, ha dichiarato il mese scorso di aver sospeso il commercio di pollame vivo in 13 mercati urbani e di abolire il commercio entro un anno.