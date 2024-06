«Dal nostro ultimo aggiornamento 5 settimane fa», negli Stati Uniti «il numero di allevamenti di bovini da latte colpiti» da influenza aviaria H5N1 «è quasi triplicato arrivando a 92 in 12 Stati, il numero di casi umani è aumentato da 1 a 3, e il numero di persone monitorate è più che raddoppiato arrivando a 500». A fare il punto è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing con la stampa.

«Dal 2003, sono state segnalate 893 infezioni da virus dell'influenza aviaria A H5N1 negli esseri umani, di cui 11 quest'anno: 5 in Cambogia, 3 negli Stati Uniti e una rispettivamente in Australia, Cina e Vietnam. Da allora, il virus non ha mostrato di aver acquisito la capacità di diffondersi facilmente tra gli esseri umani. Rimane così» anche attualmente «ed è per questo che, in questo momento, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) continua a valutare basso il rischio per la salute pubblica».

Contagiato un bambino di 4 anni

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato ieri sera che un caso umano di influenza aviaria causata dal virus H9N2 è stato rilevato in un bambino di quattro anni nello stato indiano orientale del Bengala Occidentale. In un comunicato sul suo sito web l'Oms spiega che il paziente è stato ricoverato a febbraio nell'unità di terapia intensiva pediatrica di un ospedale locale a causa di gravi problemi respiratori persistenti, febbre alta e crampi addominali ed è stato dimesso tre mesi dopo la diagnosi e il trattamento.

Il bambino è stato esposto a pollame all'interno e nei dintorni della sua abitazione, viene specificato. Non sono stati registrati altri contagi. Si tratta della seconda infezione umana da influenza aviaria H9N2 segnalata in India, dopo la prima nel 2019. Ieri l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) della Commissione europea ha firmato un contratto con la società farmaceutica inglese Seqirus per la fornitura di 665mila dosi di vaccino a uso umano contro la trasmissione dell'aviaria.

Le parole di Lopalco e Bassetti

Il caso di influenza aviaria, segnalata ieri dall'India all'Organizzazione mondiale della Sanità, che ha riguardato un bambino di 4 anni, ora dimesso dall'ospedale «non preoccupa. Si tratta di un'infezione da virus H9N2, diverso da quello che sta circolando in Nord America. È un caso isolato, contratto dal contatto diretto con il pollame e non ha generato casi secondari». A tranquillizzare Pier Luigi Lopalco, docente di Epidemiologia all'università del Salento. «Nessun allarme particolare», dunque. E persino un elemento positivo da rilevare: "è un segnale che anche in India la sorveglianza e la comunicazione internazionale dei dati funziona», conclude.

«Questo caso di aviaria in un bimbo di 4 anni in India non mi pare preoccupante come quello del Messico. Qui c'è una tracciabilità del virus, l'ospite intermedio e finale, dal punto di vista infettivologico abbiamo tutti i dati. C'è il contagio dai polli e questo non mi stupisce mentre nella situazione messicana mi ha colpito perché mancano alcune notizie sul contagio e sui motivi del decesso. La contrapposizione Messico-Oms non serve a nulla. Mentre l'India ha lavorato molto bene comunicando subito il caso e la catena dei fatti. Non è con il complottismo che si risolvono i problemi», afferma invece all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.