Influencer muore in diretta su TikTok. «Aveva bevuto 3 bottiglie di alcol, poi è crollato». Social (di nuovo) sotto accusa

Un influencer è morto poco dopo essersi trasmesso in live streaming bevendo diverse bottiglie di alcol «molto forte» sulla versione cinese di TikTo: lo hanno riferito i media statali nel paese.

«I giochi PK sono finiti intorno all'una di notte e quando la sua famiglia lo ha trovato era già morto», ha aggiunto. Wang si filmava mentre prendeva parte a gare di alcol e li pubblicava. Un video mostrava Wang che prendeva parte alla sua sfida finale: poi era diventato virale sui social media cinesi, ma non è più disponibile. Negli ultimi anni, la fiorente scena del live streaming del paese ha dato vita a un'industria multimiliardaria, in cui influencer con spirito imprenditoriale competono per vendere i loro prodotti in tempo reale sulle piattaforme dei social media. È probabile che la morte di Wang si aggiunga a un dibattito sulla regolamentazione del settore, che ha attirato l'attenzione delle autorità negli ultimi anni a causa dello stile di vita sontuoso di alcuni streamer e delle sfide insolite a cui prendono parte.