Morta influencer di 22 anni, incidente in moto col marito. L'ultimo post su Instagram: «Siate folli, la vita è breve»

Morta a soli 22 anni l'influencer Júlia Hennessy Cayuela. La ragazza seguita da 332mila utenti solo pochi giorni prima aveva condiviso un inquietante post: «La vita è breve, siate folli - io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei». Poi l'incidente fatale in moto con il marito lo scorso 15 luglio.

L'influencer ha postato la foto mentre era in viaggio in viaggio in moto con il marito e compagno di vita Daniel Cayuela, poco prima dell'incidente di cinque giorni fa a São José dos Pinhais fuori da San Paolo, in Brasile.

La giovane è stata trasportata in aereo in un ospedale nella vicina città di Paranà in condizioni critiche ma, stando alla ricostruzione del quotidiano O Tempo, è morta poco dopo l'arrivo per un arresto cardiaco improvviso. Anche Daniel, imprenditore social, anche lui influencer, con 110mila follower su Instagram, è rimasto gravemente ferito e ha subito un intervento chirurgico alla spalla. Adesso si trova in terapia intensiva.

La vita della coppia e l'incidente

I due erano sposati da quattro anni e spesso documentavano le loro avventure in moto tramite i rispettivi account Instagram. Il loro ultimo post su entrambi i loro account li vede con i caschi in posa esultante davanti a un cartello giallo di grandi dimensioni per la città di Capão Bonito.

Un follower ci ha visto una sorta di premonizione. «Dalla frase che ha messo in quella foto, sembrava che sapesse che sarebbe morta», ha scritto. Nei video, Júlia ha persino affermato che le strade lungo le quali la coppia ha fatto il viaggio erano piuttosto tortuose e che le veniva la nausea a causa delle curve del percorso. In alcuni momenti delle registrazioni, è possibile vedere che c'era anche molta nebbia lungo la strada.

La polizia stradale federale di Parana ed Ecovia ha comunicato ai media locali che le indagini sono incorso ma ritengono plausibile che un camion stesse attraversando la strada quando la coppia di ciclisti si è schiantata contro il mezzo. I funerali di Júlia si sono celebrati lo scorso 17 luglio nella città di Belo Horizonte, nello stato natale della coppia di Minas Gerais. Al corteo funebre hanno partecipato centinaia di fan della giovane influencer.