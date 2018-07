Batterio killer la contagia a 22 anni: probabilità di sopravvivenza 10%

di Alessia Strinati

Colpita da unha il 10% di possibilità di sopravviere. Ashleigh Rees, 22 anni, di East Kilbride, in Scozia, soffre di un disturbo dello spettro dell'autismo e ha una serie di problemi medici tra cui l'artrite reumatoide, l'asma bronchiale e il diabete di tipo 1.Come se non bastasse la ragazza, come riporta anche il Mirror , ha contratto una “rara malattia mangia-carne” e la sua famiglia ha avviato una raccolta fondi per farle vivere al meglio la sua vita, nonostante i gravi problemi che l'hanno colpita. Tutto è partito da una ferita sulla coscia, inizialmente i medici hanno pensato fosse una cisti e hanno trattato con antibiotici, in realtà si trattava di una fascite necrotizzante.La ragazza è stata sottoposta a un intervento in cui sono stati rimossi i tessuti infetti, ha passato 8 settimane in ospedale e oggi è a casa ma costretta a stare su una sedia particolare perchè non riesce ancora a muoversi. I genitori hanno aperto una pagina di Gofundme nella speranza di raccogliere almeno £ 2000, visto che il South Lanarkshire Council e il NHS non hanno dato disponibilità a finanziare la poltrona che dovrà essere specificamente adattata alle esigenze di Ashleigh.