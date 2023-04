Ha un infarto, perde conoscenza e cade in una pozzanghera: muore annegato. «Un caso assurdo»

Un medico legale spagnolo ha raccontato il caso più strano a cui ha assistito. "Un uomo che ha avuto un piccolo infarto, ha perso conoscenza ed è caduto in una pozzanghera. È annegato". La donna ha anche condiviso altri dettagli su diversi episodi, come il fatto che le autopsie dei bambini erano la parte peggiore del suo lavoro. Che la causa più comune di omicidio in Spagna sono i proiettili e le coltellate.

Roma, calci e pugni durante una partita di calcetto: 18enne (aggredito da 7 ragazzi) finisce in ospedale

Un'intervista che è piaciuta molto ai follower del podcast Mas. Dove gli autori cercano di portare ospiti con professioni più o meno sconosciute o "nascoste" al grande pubblico. Il medico legale, che ha iniziato la sua professione per la sua grande passione per i crimini, ha parlato apertamente dei dettagli del lavoro che stava svolgendo. Oltre a svelare alcune curiosità, come appunto la morte più strana a cui aveva avuto modo di assistere.

Malore davanti al figlio, muore capo reparto dei vigili del fuoco