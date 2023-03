Infarto in volo, aereo costretto ad atterrare per salvare il passeggero: ecco cosa è successo

Attimi di paura volo sul «Jet2». L'aereo è stato costretto ad eseguire un atterraggio di emergenza dopo che un passeggero è morto durante il volo. Inutile il tentativo da parte del personale di bordo: lo staff ha praticato la rianimazione cardiopolmonare all'uomo per 40 minuti, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Il passeggero, di 44 anni, è morto sul volo Jet2 diretto a Glasgow da Antalya, in Turchia, costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza. Un testimone oculare ha raccontato che l'uomo, che si pensa viaggiasse da solo, è stato trascinato nel corridoio dal personale di bordo per potergli praticare la respirazione bocca a bocca.

Le persone a bordo hanno sottolineato: «Mancavano circa 40 minuti all'atterraggio e un attimo dopo tutto il personale di bordo ha iniziato a correre verso i sedili dietro di me».

Un viaggiatore ha aggiunto: «Il pilota ci ha informato che avremmo dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un incidente medico a bordo. Abbiamo dovuto atterrare con tutte le luci della cabina accese ed è stato piuttosto spaventoso perché si sa che è piuttosto pericoloso».

Mentre l'equipaggio di cabina ha continuato a cercare di rianimare l'uomo, mentre l'aereo atterrava, i paramedici sono saliti a bordo del velivolo solo quando è atterrato: sono rimasti a bordo per circa mezz'ora prima che i passeggeri venissero fatti scendere e arrivasse la triste notizia.

Un portavoce di Jet2 ha dichiarato: «Possiamo confermare che il volo LS110 da Antalya a Glasgow ha richiesto un atterraggio prioritario martedì sera, a causa di un cliente a bordo che si sentiva bene. Purtroppo possiamo confermare che il cliente è deceduto. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici del cliente in questo momento molto difficile».

Man, 44, DEAD SUDDENLY on Jet2 Flight...



Was aboard Flight LS110 from Antalya, in Turkey to Glasgow...



Cabin crew performed CPR for 40 minutes, but despite the best efforts of trained staff he passed away...



Had to make an emergency landing...



- euroweeklynews pic.twitter.com/rbJnTSjHcA

— Dr. James E. Olsson (@DrJamesOlsson) March 9, 2023