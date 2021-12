Indonesia, terremoto di magnitudo 7.1: l'epicentro in mezzo al mare, rientrata l'allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata stamani davanti le coste dell'Indonesia. Il sisma è avvenuto alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano (che stima la magnitudo dell'evento in 7.1) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs (che ha rivisto al ribasso la magnitudo da 7.6 a 7.3), il terremoto ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro nel Mar di Flores a circa 100 km dalla città di Maumere.

Non c'è nessuna allerta tsunami come invece si pensava inizialmente. Non sono stati al momento segnalati danni significativi o vittime dalle aree in cui è stato avvertito il sisma, secondo quanto riporta l'Afp. «Nelle località più vicine all'epicentro non ci sono stati danni», ha detto il capo del distretto di Flores Orientale, Antonius Hubertus.