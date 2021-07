Virus, svolta della Germania: addio incidenza dei contagi, i parametri saranno solo il carico degli ospedali

La Germania verso un grande cambiamento sul fronte Covid. Il governo tedesco si preparerebbe a una «svolta» nella politica per fronteggiare la pandemia, e in futuro non sarà più l'incidenza dei contagi il valore di riferimento, ma il carico degli ospedali. Lo ha scritto la Bild, aprendo l'edizione di oggi su un documento riservato del Robert Koch Institut, stando al quale anche il lockdown sarebbe di nuovo immaginabile solo al collasso delle strutture sanitarie.

Germania, contagi e vaccini

A causare il cambio di rotta, la circostanza che alla luce della campagna vaccinale in corso, stando agli esperti, il numero dei contagi diventa meno significativo.

Sulle indiscrezioni ha risposto un portavoce del ministro della Salute in conferenza stampa a Berlino che ha sottolineato: «L'incidenza settimanale non è mai stato l'unico parametro di riferimento. E questo indicatore è e resta importante».