India, a Delhi sono finite le dosi. Stop ai vaccini: «Non presentatevi ai centri»

«Per favore, non presentatevi ai centri vaccinali». Così il governatore di Delhi, Arvind Kejriwal, ha annunciato lo stop alle somministrazioni a causa della mancanza di dosi. L'India è il Paese che più di tutti sta soffrendo l'emergenza Covid in questa fase. «Non abbiamo le dosi», ha detto. Domani, 1 maggio avrebbe dovuto iniziare in tutta l'India la vaccinazione nazionale per tutti i maggiorenni. «Non ci hanno ancora consegnato le fiale», ha spiegato Kejriwal. «Siamo in contatto costante con i produttori e ci auguriamo che ce li consegneranno nei prossimi giorni. Per favore, non presentatevi ai centri. Vi informeremo quando le dosi saranno disponibili».

Ma sono diversi gli Stati indiani che hanno esaurito i vaccini anti-Covid alla vigilia di un pianificato cambio di passo della campagna vaccinale a livello nazionale. I centri di Mumbai, per esempio, resteranno chiusi per tre giorni a partire da venerdì. Sebbene l'India - come evidenzia il "Guardian" - sia il più grande produttore mondiale di vaccini, non dispone di scorte sufficienti per affrontare la nuova devastante ondata di contagi che l'ha messa in ginocchio.

Da gennaio solo il 9% degli 1,4 miliardi di indiani ha ricevuto una dose di vaccino. Il governo del primo ministro Narendra Modi ha annunciato l'intenzione di vaccinare tutti gli adulti a partire da domani. I due impianti per la realizzazione di vaccini, tuttavia, faticano ad aumentare le capacità di produzione oltre le 80 milioni di dosi al mese a causa della carenza di materie prime e di un incendio al Serum Institute, che produce il vaccino di AstraZeneca in India.