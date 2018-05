In India per curare la depressione: 33enne drogata, stuprata e decapitata

di Alessia Strinati

Era partita per lnel tentativo di curare la sua, ma proprio nel viaggio che avrebbe dovuto salvarle la vita ha trovato la morte., 33enne di origini lettoni, che viveva a Dublino, in Irlanda, da cinque anni era nello stato indiano del Kerala, in uno dei centri ayurvedici per i quali la zona è famosa per curare la sua depressione.Durante un viaggio nell'entroterra, in cui avrebbe dovuto visitare una spiaggia, è misteriosamente sparita ed è stata trovata, ormai cadavere e in avanzato stato di decomposizione, lo scorso 21 aprile. Le analisi sul corpo hanno dimostrato che Liga è stata drogata, violentata, poi decapitata e appesa a testa in giù in una foresta di mangrovie, dove è stata infine ritrovata mesi dopo. La polizia ha arrestato due uomini, come riporta anche il Sun , due spacciatori ritenuti responsabili non solo di averle venduto la droga, ma di averla poi rapita e uccisa.Quello di Liga è solo uno dei tanti tragici casi di stupro e omicidio di India, dove da qualche tempo a questa parte molte donne, spesso bambine, sono finite nella rete di malviventi: criminali che le adescano a scopo di violenza sessuale e finiscono per ucciderle barbaramente.