India, si sposano a 20 metri di profondità con lo scambio delle ghirlande

Sposarsi a 20 metri sott’acqua. È quello che ha fatto una coppia indiana che si è unita in matrimonio al largo di Chennai, una città a sud dell'India. I due sposi, V Chinnadurai e S Swetha hanno indossato gli abiti tradizionali e si sono scambiati ghirlande in una cerimonia indù, tutta organizzata sott’acqua, riferisce la Bbc online con tanto di video e foto. Chinnadurai è un subacqueo autorizzato, mentre la neo sposa ha preso lezioni nei mesi precedenti al matrimonio. L’intera cerimonia è stata filmata prima che la coppia risalisse per festeggiare con la famiglia e gli amici.

È stato definito i«l primo tradizionale matrimonio sottomarino indù», come riporta il Times of India. Gli sposi si sono svegliati all’alba per tuffarsi al largo della costa di Neelankarai vestiti con i loro tradizionali ornamenti nuziali. La sposa indossava un sari rosso e lo sposo vestito per il grande giorno con un dhoti. «È stata una cerimonia tradizionale, solo che era sott’acqua. Ci siamo tuffati in un momento propizio al mattino e ci siamo scambiati ghirlande e legato il thaali prima delle 7.30 secondo le istruzioni del nostro sacerdote», ha raccontato lo sposo Chinnadurai, che oltre ad essere un subacque è un ingegnere di software. Mentre lo sposo fa immersioni subacquee da 12 anni, la sposa ha preso lezioni solo nel mese precedente al matrimonio. «Mi hanno convinto e dopo gli allenamenti in piscina e anche dopo alcune sessioni di immersioni subacquee, ero abbastanza fiduciosa e ho fatto il grande passo. La prima volta che sono andata in fondo al mare. È stata un’esperienza di una vita», ha detto la sposa.

