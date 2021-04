India, incendio in un ospedale: morti 13 pazienti ricoverati per Covid

Ennesima tragedia in India, nazione dell’Asia Meridionale duramente colpita dalla pandemia. Almeno 13 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono morti a causa di un incendio divampato in una struttura vicino a Mumbai. Al Vijay Vallabh Hospital di Virar, a circa 70 km da Mumbai, erano ricoverate in totale 90 persone. E, riferisce Ndtv, dopo l'incendio intorno all'ospedale è scoppiato il caos con familiari e amici dei pazienti ricoverati in attesa di notizie. In un tweet il premier indiano Narendra Modi ha parlato di una «tragedia».

Lo stato di Maharashtra, quello di Mumbai, è il più colpito dalla nuova ondata di contagi a causa della pandemia. Mercoledì scorso a Nashik, sempre nel Maharashtra, 24 pazienti Covid sono morti a causa dell'interruzione della fornitura di ossigeno. E a marzo un incendio in un ospedale per pazienti Covid a Mumbai era costato la vita a dieci pazienti. Oggi l'India, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, ha segnalato più di 332.000 contagi accertati nell'arco di 24 ore, e altri 2.263 decessi. Il bollettino ufficiale parla di oltre 16 milioni di casi con 186.920 morti dall'inizio della pandemia.