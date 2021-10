India, il numero dei contagiati è il più basso da 201 giorni: meno di 20mila nuovi casi, vaccinazioni totali 870 milioni

Anche in India, uno dei paesi più colpiti dall'emergenza sanitaria Covid, seppur timidamente la situazione migliora. Per la prima volta da quasi sette mesi, l'India ha registrato ieri meno di 20 mila nuovi casi di positività al coronavirus, 18.795; lo rende noto il bollettino del ministero alla Sanità. Il dato, accompagnato dal conteggio di 179 decessi, è il più basso da 201 giorni. Resta riconfermato il trend delle ultime settimane che concentra nello stato del Kerala il maggior numero di casi attivi, 157.733, in calo tuttavia rispetto al giorno precedente. L'India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile.

Variante Delta, registrata in 185 Paesi: Oms declassa da "sorvegliate speciali" Eta, Iota e Kappa

Alla fine del 2020 nel paese è stata identificata la cosiddetta variante Delta (B.1.617.2, uno dei tre sottoceppi del B.1.617), mentre a giugno è emersa la variante Delta plus (AY.1, che presenta la mutazione K417N). A metà gennaio il governo ha lanciato la campagna nazionale di vaccinazione, che negli ultimi due mesi è ripartita con slancio dopo un periodo di difficoltà e stallo organizzativo: le dosi somministrate sinora sono oltre 870 milioni. Nella sola giornata di ieri sono stati inoculati oltre 10 milioni di vaccini.