India, meno di 40mila casi giornalieri: prima volta in 3 mesi

Meno di 40 mila casi sono stati registrati in India nelle ultime 24 ore, un decremento che ha visto nel Paese i numeri più bassi degli ultimi 3 mesi, mentre vengono confermati per il secondo giorno consecutivo meno di mille morti per Covid. I nuovi contagi confermati, ha riferito il governo su Twitter, sono stati 37.566, con 907 decessi, per un totale rispettivamente di 30.316.897 contagi e 397.637 morti dall'inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime è inferiore ai 979 decessi confermati lunedì, la prima volta che il Paese è sceso al di sotto dei mille morti giornalieri da aprile.

Il governo ha inoltre riferito che attualmente ci sono più di 552.000 casi attivi nel Paese. Le persone guarite dall'inizio della pandemia sono state 29.366.601, di cui circa 57mila nell'ultimo giorno. L'India ha subito un drastico aumento delle infezioni da coronavirus tra aprile e maggio, mesi in cui si sono superati i 100mila casi al giorno, con tre settimane nelle quali sono stati registrati oltre 300mila casi e quattro giorni oltre i 400mila positivi.