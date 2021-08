Incendi, ad Atene è inferno: chiude l'Acropoli. Cittadini terrorizzati: «Dormiremo in strada»

Incendi, è ancora più drammatica rispetto a quanto si pensava inizialmente la situazione in Grecia, nelle periferie di Atene esattamente, dove gli incendi che sono scoppiati negli ultimi giorni stanno devastando la città imperterritamente, considerando che i forti venti che soffiano ancora oggi non stanno agevolando l'incessante lavoro dei vigili del fuoco.

Situazione drammatica

La regione in questo momento più colpita è l'Attica, che ha attraversato una notte molto complicata nonostante intensi siano stati gli interventi degli aerei antincendio, che sono stati coadiuvati anche da forze provenienti da stati esteri. Alle quali si aggiungeranno ora anche contingenti francesi, dopo la chiamata fatta da Emmanuel Macron al premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, in cui il numero uno francese gli ha garantito l'invio di 3 Canadairs, 80 vigili del fuoco e altri soccorritori. Con tanto di post su Twitter in cui ha sottolineato il sentimento solidale di europeità che unisce tutte le nazioni del vecchio continente: «Sempre solidali, come europei».

La France se tient aux côtés de la Grèce, durement touchée par de violents incendies. Après avoir échangé avec le Premier ministre @kmitsotakis, 3 Canadairs et 80 pompiers et sauveteurs français ont été déployés en urgence. Solidaires, en Européens, toujours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 7, 2021

L'Acropoli chiude

Ma la situazione tocca da vicino anche il popolo greco e i suoi momumenti, quelli che da sempre segnano la leggenda e il mito ateniese. L'Acropoli, infatti, è stata chiusa nelle scorse ore per evitare il peggioramento della situazione, e chiaramente la decisione è una di quelle che non può non fare notizia. Sulla situazione di oggi si era espresso sempre il primo ministro greco, che ha provato a rassicurare tutti gli abitanti: «La situazione oggi è un pò migliore di ieri. Dobbiamo continuare con grande intensità lo sforzo per limitare tutti gli incendi e per scongiurare i rischi di riaccensione - dice il 53enne leader di Nuova Democrazia - La priorità di questi ultimi giorni è stata prima di tutto la protezione della vita umana e, nella misura in cui è possibile, proteggere le proprietà, soprattutto evitare che il fuoco raggiunga i centri abitati, dove i danni sarebbero enormi. E ovviamente la protezione delle infrastrutture critiche, in primis quelle elettriche. È stato uno sforzo enorme».

«Dormiremo in strada»

Uno sforzo che si sta concentrando anche verso il futuro, quando gli incendi saranno ormai domati. l primo ministro ha ribadito e garantito che tutte le aree bruciate verranno rimboscate e che le persone colpite avranno l'assistenza dello Stato. E sono proprio le persone le più colpite dalla vicenda, non solo per quanto riguarda i danneggiamenti che riceveranno sul medio-lungo periodo, ma anche nell'immediato, visto che tanti sono gli sfollati che non hanno un tetto dove dormire già adesso.

«Stavo guardando la TV e riuscivo a vedere il fuoco che bruciava sulla montagna opposta. Non avrei mai immaginato che ci potesse raggiungere» - dice un abitante, Yorgos Papaioannou, di 26 anni, che è stato costretto dalla fiamme a lasciare la sua proprietà. «Probabilmente dormiremo nell'auto stasera, funo a quando non troveremo un amico che possa ospitarci». Di sicuro non la più comoda e tranquilla delle evenienze.