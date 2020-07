Incinta senza saperlo, va a correre ed ha un malore prima di partorire

Ultimo aggiornamento: 18:29

, ha dato alla luce la suadopo aver accusato undurante una delle sue solite corse nel parco. Una storia incredibile, ma dal lieto fine: la mamma e la piccola stanno benissimo.La neo-mamma si chiama, è di nazionalità britannica, ha 31 anni e vive col suo fidanzato ad Amsterdam. Un mese fa, mentre facevacome sempre, dopo aver percorso sette chilometri era tornata a casa ma improvvisamente aveva iniziato ad accusare fortissimi. Una volta contattato il medico, la giovane era stata visitata ma erano state scartate patologie gravi. Il medico, infatti, aveva attribuito quei dolori ad un problema di accumulo di gas. Nessuno poteva immaginare che, al ritorno a casa, sarebbe giunta la«In pochi minuti mi sono ritrovata dal non sapere di essere incinta ad avere la mia primogenita tra le braccia, perché non ho avuto neanche il tempo di andare in ospedale e ho partorito direttamente in casa, anche se ho avuto davvero tanta paura» - racconta oggi Charlotte - «Mia figlia,, una volta natae abbiamo cercato di praticarle alcune manovre di respirazione cardiopolmonare, fino all'arrivo dell'ambulanza».Alla fine, la piccola è rimastaper qualche giorno, prima di ristabilirsi completamente per la gioia di tutta la famiglia, compresi i parenti di Charlotte che, come lei, non sapevano nemmeno della gravidanza. «Ho imparato a dare fiducia al mio corpo, non sapevo nulla di gravidanza né di parto, eppure sono riuscita ad affrontare tutto in pochi minuti affidandomi ai segnali che mi mandava. E considerate che il massimo delle mie conoscenze sono saltuarie visioni di trasmissioni tv sul parto come One Born Every Minute...», racconta la neo-mamma (a sorpresa) sui social.