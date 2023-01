Senegal, rissa in Parlamento: deputata incinta pestata in aula dai colleghi. Pugni e calci sulla pancia

Un pestaggio in parlamento contro una donna incinta, ripreso dalle telecamere. È accaduto in Senegal lo scorso 1 dicembre, dove due deputati, Mamadou Niang e Massata Samb sono stati condannati a sei mesi di carcere e a pagare un risarcimento per aver preso a calci la parlamentare Amy Ndiaye, incinta. La violenza si è scatentata durante un dibattito sulla legge di bilancio in cui Ndiaye aveva criticato un leader religioso.

Il video choc

Le scene choc del pestaggio sono state riprese dalle telecamere di sicurezza del parlamento e il video è diventato virale online. Nel filmato si vede il signor Samb che schiaffeggia la signora Ndiaye dopo essersi avvicinato a lei. Lei reagisce facendo un gesto come per lanciargli una sedia ma viene raggiunta da un altro collega che comincia a sferrargli calci sullo stomaco. La donna è svenuta durante la violenza ed è stata portata in ospedale. Nonostante sia già stata dimessa le sue condizioni rimangono delicate e si è temuto che perdesse il bambino.

La condanna

Al momento i due parlamentari che hanno aggredito la donna sono stati condannati dal giudice a 5 mesi di carcere e al pagamento di un risarcimento alla vittima. I loro avvocati hanno tentato di dimostrare che non c'è stata violenza, nonostante il filmato provasse il contrario e successivamente che, in quanto parlamentari, i due non erano processabili. Mamadou Niang e Massata Samb sono stati entrambi condannati a sei mesi di reclusione, oltre a essere condannati a pagare alla signora Ndiaye 5 milioni di franchi CFA (£ 6.752) a titolo di risarcimento. "Rimarranno in prigione in attesa di appello", ha detto ad AFP uno dei loro avvocati, Abdy Nar Ndiaye. Nel parlamento senegalese ci sono state diverse scene di tensione da quando il governo al potere ha perso la maggioranza alle elezioni dello scorso luglio.

