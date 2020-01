Incidente scuolabus in Germania: morti due bambini, 20 i feriti

Tragico incidente in Turinga, stato della Germania Centro-orientale, dove due bambini sono morti dopo che uno scuolabus è scivolato in un pendio, finendo in un torrente. Lo riferisce la Dpa. Altri 20 bambini - e con loro l'autista

- sono rimasti feriti. La vettura era diretta da Eisenach alla scuola elementare di Berka vor dem Hainich, sempre in Turingia. L'incidente è avvenuto circa alle 7.30 del mattino su una strada ghiacciata e dalla visibilità limitata dalla nebbia. Uscito di strada, il mezzo si è ribaltato nel fossato.

Scuolabus si ribalta per evitare un cervo: sei bimbi di 4 anni portati all'ospedale



Fahrzeug stürzt hang hinab - Kinder bei Schulbus-Unglück schwer verletzt https://t.co/ZJFgy1xkNf pic.twitter.com/sjHGjz4kkd — PFF (@PFFweb) 23 gennaio 2020

Oltre all'incidente in Turingia, nel quale sono morti due bambini e altri sono rimasti feriti, un altro scuolabus, stavolta in Alta Baviera, è rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale. Lo riferisce la Dpa aggiungendo che, in questo secondo episodio, diversi bambini sono rimasti «lievemente e mediamente feriti».

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA