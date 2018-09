Quattro bambini sono morti e un bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti questa mattina a Oss - circa 100 km a sudest di Amsterdam - in seguito allo scontro a un passaggio a livello tra un treno e una bici attrezzata per il trasporto di bambini (le cosiddette 'cargo bikè, molto usate in Olanda): lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riportano i media locali.

Bij het ongeluk zijn vier kinderen om het leven gekomen. Hulpdiensten nog volop bezig. Alle updates volgen via dit account. — Politie Oost-Brabant (@politieob) 20 settembre 2018

L'incidente si è verificato a un passaggio ferroviario custodito sulla Braakstraat, vicino alla stazione di Oss West. Sarebbe la bici di un centro diurno, in cui erano seduti diversi bambini. Ci sono diversi servizi di emergenza sulla scena dell'incidente.



Sono atterrati due elicotteri e diverse ambulanze. Questo è davvero un terribile incidente ", ha detto il portavoce della polizia. Riguarda il treno tra Nijmegen e Den Bosch. Il traffico ferroviario è attualmente fermo. ProRail indagherà, come in qualsiasi incidente, su quanto è successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA